"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією

5 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Йдеться, що з 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу — Братислави, Відня та Будапешта.

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33.

Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20.

Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць, інформує УЗ.

"З введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", – зазначає перевізник.

Нагадаємо:

В Ужгороді 5 вересня відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.