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В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля

Виктор Волокита — 12 мая, 09:00
В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля
Getty Images

В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% больше, по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: новых - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus - 179 ед;
  2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 ед;
  3. AUDI Q4 e-tron - 75 ед;
  4. ZEEKR 001 - 63 ед;
  5. ZEEKR 7X - 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. ZEEKR 001 - 39 ед;
  2. MG ZS - 19 ед;
  3. ZEEKR 7X - 17 ед;
  4. POLESTAR 2 - 11 ед;
  5. BUICK Envision - 10 ед.

Напомним:

В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

автомобили Укравтопром

Укравтопром

В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля
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