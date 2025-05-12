В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля
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В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% больше, по сравнению с апрелем 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества: новых - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 179 ед;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 ед;
- AUDI Q4 e-tron - 75 ед;
- ZEEKR 001 - 63 ед;
- ZEEKR 7X - 43 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- ZEEKR 001 - 39 ед;
- MG ZS - 19 ед;
- ZEEKR 7X - 17 ед;
- POLESTAR 2 - 11 ед;
- BUICK Envision - 10 ед.
Напомним:
В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.