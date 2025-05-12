В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля

В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% больше, по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества: новых - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 179 ед; VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 ед; AUDI Q4 e-tron - 75 ед; ZEEKR 001 - 63 ед; ZEEKR 7X - 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

ZEEKR 001 - 39 ед; MG ZS - 19 ед; ZEEKR 7X - 17 ед; POLESTAR 2 - 11 ед; BUICK Envision - 10 ед.

Напомним:

В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.