Українські виробники морозива за рік збільшили виручку на 21%: лідери ринку

Загальна сума виручки виробників морозива за 2024 рік становить 13,3 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік, та на 44% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать результати дослідження аналітичної платформи YC.Market.

Топ-15 компаній виробників морозива в Україні отримали 98% усієї виручки ринку у 2024 році.

Перше місце із виручкою в 3,4 млрд грн посідає АТ "РУДЬ", що становить 26% від загальної суми виручки всіх проаналізованих виробників морозива у 2024 році. Компанія входить до однойменної корпоративної групи "Рудь". Бенефіціарами компанії є Петро Рудь та Оксана Вівсик.

Компанія є лідером за виручкою серед виробників морозива протягом 2022-2024 рр. і показує стабільне зростання. Окрім виробництва морозива компанія також виготовляє заморожені фрукти, овочі, напівфабрикати, молочну продукцію тощо.

Друге місце в рейтингу займає ТОВ "ЛАСУНКА" з виручкою у 2024 році 2,35 млрд грн. Бенефіціарами компанії виступають Андрій Аксютін, Ігор Коваленко та Вадим Пісчанський.

Останній також значиться бенефіціаром ще двох виробників морозива з топ-15 – ПОГ "АПВТ "ФІРМА ЛАСКА" і ТОВ "ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА", що займають 5-те і 7-ме місця із виручкою понад 1 млрд грн та 447,8 млн грн відповідно. Всі три компанії показують зростання виручки протягом останніх трьох років.

Третю сходинку із виручкою 2,28 млрд грн обіймає ТОВ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ". Окрім морозива компанія виробляє заморожені напівфабрикати, овочі та фрукти. Бенефіціаром компанії виступає Олексій Баришевський — ключова особа корпоративної групи "Група родини Баришевських". До складу цієї ж групи входить ще один учасник топ-15 — ТОВ "ХЛАДОПРОМ" із виручкою за 2024 рік 170,5 млн грн.

Нагадаємо:

В Україні середня ціна молока-сировини станом на 22 травня становила 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.