В Україні знизилась тривалість повітряних тривог під час роботи торгових центрів

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується третій місяць поспіль.

Про це повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів.

Так, у квітні 2025 року вона склала 10,5%, це нижче ніж у березні 2025 (11%), а також менше порівняно з квітнем 2024 року (10,8%).

П’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась.

До неї увійшли Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2025 року – 2,9 робочих дні.

Нагадаємо:

Станом на початок квітня в Україні частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів також зменшувалася.