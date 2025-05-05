В Украине снизилась продолжительность воздушных тревог во время работы торговых центров
Доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы торговых центров (ТЦ) уменьшается третий месяц подряд.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского совета торговых центров.
Так, в апреле 2025 года она составила 10,5%, это ниже чем в марте 2025 (11%), а также меньше по сравнению с апрелем 2024 года (10,8%).
Пятерка регионов, ТЦ которых больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, не изменилась.
В нее вошли Донецкая (59,9%), Сумская (53,3%), Днепропетровская (24,3%), Харьковская (23,2%) и Запорожская области (20,8%).
В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в апреле 2025 года - 2,9 рабочих дня.
Напомним:
По состоянию на начало апреля в Украине доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы торговых центров также уменьшалась.