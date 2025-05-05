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В Украине снизилась продолжительность воздушных тревог во время работы торговых центров

Виктор Волокита — 5 мая, 11:45
В Украине снизилась продолжительность воздушных тревог во время работы торговых центров

Доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы торговых центров (ТЦ) уменьшается третий месяц подряд.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского совета торговых центров.

Так, в апреле 2025 года она составила 10,5%, это ниже чем в марте 2025 (11%), а также меньше по сравнению с апрелем 2024 года (10,8%).

Пятерка регионов, ТЦ которых больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, не изменилась.

В нее вошли Донецкая (59,9%), Сумская (53,3%), Днепропетровская (24,3%), Харьковская (23,2%) и Запорожская области (20,8%).

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в апреле 2025 года - 2,9 рабочих дня.

Напомним:

По состоянию на начало апреля в Украине доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы торговых центров также уменьшалась.

торговля война

война

В Украине снизилась продолжительность воздушных тревог во время работы торговых центров
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