В Україні знижується тривалість повітряних тривог протягом роботи ТЦ

В Україні частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів зменшується другий місяць поспіль.

Про це йдеться в дослідженні Української ради торгових центрів.

Повідомляється, що у березні 2025 року вона склала 11,0%. Це менше, ніж у березні торік (12,3%).

Згідно з дослідженням, найбільш небезпечним регіоном для ТЦ в плані тривог після майже річної перерви знов стала Донецька область (60,1%). Проте в цілому п’ятірка регіонів, ТЦ яких найчастіше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї також увійшли Сумська обл. (58,6%), Дніпропетровська обл. (33,9%), Запорізька обл. (25,0%) та Харківська обл. (24,3%).

Зокрема, частка тривог в Харкові за місяць знизилась з 40,8% до 24,3%, що сприяє веденню бізнесу.

За підрахунками експертів, в середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 106 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2025 року – 3,3 робочих дні.

Нагадаємо:

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у січні 2025 року зросла порівняно з груднем 2024 року на 2,2%, до рівня 12,7%.