На Харківщині розмінували рекордну ділянку: яка площа

На Харківщині в межах держпрограми компенсації вартості розмінування агроземель повернули до використання понад 1,7 тисячі гектарів. На сьогодні це найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Сапери працювали на ділянці усього 5 місяців - з травня по вересень 2025 року.

З початку роботи держпрограми оператори протимінної діяльності завершили повні цикли гуманітарного розмінування за 38 договорами, укладеними із Центром гуманітарного розмінування, інформує міністерство.

За його даними, загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт – 328,2 мільйона гривень. Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га).

У відомстві зазначили, що держпрограма компенсації вартості розмінування аграрних земель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гуманітарного розмінування.

Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо:

За оцінкою Розрахункової палати, близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.

В Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії".