Уряд затвердив ціну та умови продажу "Вінницяпобутхім", який належав росіянину

Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що стартова ціна – 301 406 452 грн.

Як повідомляють в міністерстві, пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі". Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до державного бюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Відповідно до затверджених умов, новий власник має:

зберегти основні види діяльності підприємства;

впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

погасити прострочену кредиторську заборгованість, за винятком боргів перед підсанкційними особами;

не допускати передачу активів компанії або самих акцій особам, пов’язаним з державою-агресором;

гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців;

дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.