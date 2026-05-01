Частина українських ФОПів використовують поштові сервіси РФ: яка їх кількість

В Україні 4 389 підприємців використовують російські поштові сервіси станом на середину квітня 2026 року.

Про це повідомив Опендатабот.

Це 0,5% від загальної кількості активних ФОПів в Україні, які вказали пошту.

2 628 підприємців користуються mail.ru, ще 472 ФОПи вказали при реєстрації rambler.ru та 424 використовують поштові скриньки з доменом yandex.ru.

Водночас переважна більшість українських підприємців використовують міжнародні та українські популярні поштові сервіси.

Так, майже 73% вказали при реєстрації поштову адресу з доменом gmail.com — 626 тисяч.

Друге місце тримає український ukr.net — 161,1 тисячі ФОПів.

Серед популярних також icloud.com (14 731), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985).

