Угорські компанії в Україні заробили майже 30 мільярдів за рік: хто у лідерах

В Україні зареєстровано 246 компаній з угорськими бенефіціарами, які прозвітували за 2025 рік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Кожна 7 компанія з угорськими власниками має дохід понад 100 млн грн на рік — 34 бізнеси. Сукупний дохід таких компаній склав 29,77 млрд грн. За рік він виріс на 8%.

Абсолютний лідер — ОТП Банк із доходом 11,9 млрд грн.

Далі йде агробудівельний альянс "Астра" з 3,6 млрд грн доходу, компанія "ТІС — Вугілля" — 1,95 млрд грн доходу та "ОТП Лізинг", що має 1,7 млрд грн доходу.

Замикає п'ятірку лідерів "Трансінвестсервіс" із портової логістики — 1,68 млрд грн доходу.

Частина цих компаній має не лише угорських, а й українських або європейських співвласників — бізнес тут часто міжнародний.

Найбільше зростання доходу у компанії "Гедеон Ріхтер Україна" — понад 60 разів за рік, до 1 млрд грн.

Схожі, хоч і менш різкі стрибки, показали "МЕТ Україна" та "КЕС-УА Холдинг": у 5,4 раза та 1,6 раза відповідно.

Осередком угорських компаній стало Закарпаття: там очікувано зареєстровано майже половина таких бізнесів — 115 компаній.

Ще 67 компаній у Києві та 21 компанія з угорськими власниками на Одещині. "Водночас варто зазначити, що саме у Києві зосереджена майже половина компаній із доходом понад 100 млн грн — 15 бізнесів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Наразі в Україні налічується 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу.