Чистий прибуток "Нової пошти" зріс у 4,4 раза

Чистий прибуток "Нової пошти", що входить до групи NOVA, лідеру експрес-відправлень в Україні, за січень-березень 2026 зріс у 4,4 раза – до 1,28 млрд грн порівняно з аналогічним періодом у 2025 році.

Про це свідчить звіт, опублікований "Новою поштою", передає "Інтерфакс-Україна".

"Нова пошта" збільшила дохід від звичайної діяльності за січень-березень 2026 року на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн.

У звіті зазначається, що за січень-березень 2026 року чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності забезпечили прибуток у розмірі 1,68 млрд грн порівняно з торішним збитком, що становив 0,48 млрд грн.

З 13 квітня "Нова пошта" оновила тарифи на свої послуги.