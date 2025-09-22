"Укрзалізниця" попередила про зміну руху поїздів на Прикарпатті через ремонт
З 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. У цей період відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Обмеження маршруту з 28.09.2025 по 15.10.2025:
№ 233/234 Київ – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 13.10.
№ 143/144 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 15.10.
Додаткові зміни
У певні дати поїзд № 233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме:
з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
Також не курсуватимуть безпересадкові вагони:
Чернігів – Рахів з 29.09 по 17.10 (по днях курсування);
Ковель – Рахів з 29.09 по 15.10 (по днях курсування).
Два поїзди під час ремонтів курсуватимуть лише до Львова.
№ 143/144 Суми – Ворохта (Рахів): у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
№ 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту:
№ 57/58 Київ – Ясіня,
№ 257/258 Кропивницький – Ясіня,
№ 55/56 Київ – Рахів,
№ 15/16 Харків – Ясіня,
№ 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.
З 28 вересня по 12 жовтня такі рейси курсуватимуть лише до Івано-Франківська:
№ 6/5 Запоріжжя – Ясіня,
№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.
Обмежений маршрут поїзда № 95/96 Київ – Рахів:
до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;
з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.
№ 26/25 Одеса – Ясіня: з 28.09 по 12.10 курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.
Два поїзди не курсуватимуть в період ремонтів у певні дати:
№ 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ: не курсуватиме у дати 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні).
№ 751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ: не курсуватиме у дати 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.
Зміни у маршруті пасажирських поїздів через Стрий (замість Ходорова)
№ 142/141 Чернігів – Івано-Франківськ у дати:
з Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
з Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
№ 228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ:
з Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10;
з Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.
Нагадаємо:
17 вересня після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру низка поїздів курсувала за зміненим маршрутом.