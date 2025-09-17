Низка поїздів курсуватиме за зміненим маршрутом через наслідки атаки РФ

17 вересня після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру низка поїздів курсуватиме за зміненим маршрутом.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками, проте залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів, зокрема - змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до свого графіку", – йдеться в повідомленні.

Так, кілька поїздів сьогодні курсуватимуть наступним чином:

Поїзд №116/115 Чернівці - Запоріжжя курсуватиме тільки до станції Дніпро. Пасажири цього поїзда по Дніпру мають перейти у вагони поїзда №5, який прямує ОДНИМ складом з поїздом №116 для доставки до Запоріжжя.

Пасажири зворотного поїзда №115/116 Запоріжжя - Чернівці так само по станції Запоріжжя сідають у вагони поїзда №6, а по станції Дніпро після обʼєднання двох поїздів зможуть перейти на свої місця у поїзді №115.

Пасажири поїзда №86 Львів - Запоріжжя прямуватимуть тільки до станції Дніпро, а поїзд №127 Запоріжжя - Львів — відправиться з Дніпра замість Запоріжжя. Пасажирів між Дніпром та Запоріжжям доставлять додаткові вагони, що курсуватимуть між цими станціями.

Поїзд №79/80 Дніпро - Львів курсуватиме тільки до Києва через значну затримку. Його пасажирів ми переведемо в додатковий поїзд, який знаходитиметься на сусідній колії та відправиться до Львова після повної пересадки всіх пасажирів.

Пасажири поїзда №80 зі Львова до Дніпра так само сядуть по станції Львів у додатковий поїзд, що відправиться графіком рейсу №80.

Щоб скоротити час затримки поїзда та забезпечити стиковки в міжнародному сполученні для пасажирів поїзда №119 Дніпро - Хелм, маршрут цього поїзда сьогодні оминув Київ.

Пасажирів вже доставили окремими вагонами на станцію Фастів-2, де вони зараз очікують причіпку до свого поїзда та розсадки на свої місця.

По станції Хелм працюємо з польською стороною для організації автобусів, щоб доставити пасажирів далі.

Пасажирів сьогоднішніх рейсів із Херсона теж очікують зміни. Ті, хто мав сідати на поїзд №101/102 Херсон - Краматорськ, вже відправились із затримкою з Херсона до Миколаєва додатковими вагонами для пересадки на свій рейс.

Так само сьогодні ми доставимо і пасажирів поїзда №109/110 Херсон - Львів - додаткові вагони заберуть їх до Миколаєва для пересадки на їх рейс, відправка додаткового рейсу з Херсона - графіком відправки поїзда №109/110.

Повний перелік поїздів із затримками можна дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

