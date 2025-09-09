В Україні скоротились темпи будівництва житла, але окремі регіони показали суттєвий приріст

У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той же період торік.

Про це йдеться в дослідженні від ЛУН з посиланням на дані Держстату.

Повідомляється, що частка квартир у багатоквартирних будинках також зменшилася: якщо торік вона становила 69,8%, то цього року — 67,1%. Загальна площа зданого житла у січні–червні склала 4,27 млн кв.м, що на 6,4% менше у річному вимірі.

Як зазначають експерти, попри загальне зниження, окремі регіони показали суттєвий приріст:

Одеська область — +56% рік до року (6570 квартир, 0,39 млн кв.м).

Черкаська область — +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв.м).

Миколаївська область — +35,8%.

Чернігівська область — +24,4%.

Тернопільська область — +23,7%.

Львівська область — +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв.м).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у:

Харківській області (–40,4%),

Житомирській (–37,7%),

Запорізькій (–30,6%),

Сумській (–29,1%),

Волинській (–27,2%).

Зокрема, у Києві обсяг нового житла скоротився на 22%: введено 7380 квартир загальною площею 0,49 млн кв.м проти 9360 квартир (0,63 млн кв.м) торік.

Київська область — 9853 квартири, 0,88 млн кв.м (–7,9%).

Київ — 7380 квартир, 0,49 млн кв.м (–22%).

Львівська область — 5646 квартир, 0,48 млн кв.м (+8,9%).

