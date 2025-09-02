У Києві на Жуковому острові фірма намагалася заволодіти землею за "туалетною схемою"

У Києві прокуратура повідомила підозру 44-річній директорці приватної компанії, яка самовільно захопила землю на Жуковому острові площею понад 11 га та вартістю понад 40 млн грн.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що до схеми заволодіння землею було залучено кілька приватних фірм, а також зареєстровано право власності на нерухомість на острові, якої насправді не існує.

Так, перше підприємство, що займалося намивом піску, ще у 2014 році просило Київраду відвести їм ділянку під обслуговування малої будівлі. Їм відмовили.

Надалі ця компанія зареєструвала за собою право власності на неіснуючі будівлі (склади піску). Після цього вигадану нерухомість продали фірмі підозрюваної. Ця фірма почала самовільно будувати на острові нерухомість, яка "на папері" вже була.

Ці недобудови згодом продають ще одній фірмі, яка вже як власник будівель отримує право звертатися до Київради за виділенням землі на законних підставах.

Підозрюваній інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 КК України (сприяння шляхом обману та підробки офіційних документів набуттю товариством права отримати у власність або користування землю для обслуговування житлових будинків чи споруд).

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася повернути столичну землю під забудову, отриману ТОВ "Смарт Пропертіз". За останні пів року прокуратура вигравала подібні справи.