"Туалетна схема" в дії: суд не повернув Києву землю, яку віддали забудовнику зі зв'язками

Фото автостоянки на вул. вул. Героїв Севастополя (нині – вул. Академіка Шалімова, 23-В станом на 22 вересня 2024 року

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася повернути столичну землю під забудову, отриману ТОВ "Смарт Пропертіз". За останні пів року прокуратура вигравала подібні справи.

Про це свідчить рішення суду від 14 липня.

Кілька років тому ТОВ "Смарт Пропертіз" отримала у власність нежитлову будівлю загальною площею 72 кв. м за адресою вул. Героїв Севастополя (нині – вул. Академіка Шалімова, 23-В), що давало компанії право отримати землю під нею без конкурсу.

У 2024 році Київрада передала компанії земельну ділянку площею 1 га в оренду для будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним автопаркінгом і вбудованими закладами з обслуговування населення у Солом`янському районі Києва" (кадастровий номер 8000000000:69:118:0066).

Тобто передала за так званою туалетною схемою, що дозволяє виділяти великі земельні ділянки в Києві під невеликі об’єкти нерухомості, площа яких значно перевищує розмір будівель (більш ніж в 10 разів).

І якщо за останні пів року подібні справи прокуратура вигравала (після того, як антикорупційні органи виявили організатора подібних схем Дмитра Комарницького), то цього разу суддя Світлана Чебикіна вирішила інакше, зайнявши сторону забудовника.

Вона дійшла висновку, що приміщення отримане законно.

А щодо землі, то суддя зазначила, що в матеріалах справи "відсутні будь-які докази звернення членів територіальної громади Солом`янського району міста Києва до уповноважених органів зі скаргами щодо порушення законодавства чи інтересів територіальної громади у зв`язку з орендою спірної земельної ділянки" ТОВ "Смарт Пропертіз", "а також відсутні будь-які докази використання спірної земельної ділянки не за призначенням або з порушенням вимог чинного законодавства".

Тому позов відхилила, додавши, що прокуратура не довела, що приміщення під землею, яке перевищує ділянку більш ніж в 10 разів, є самочинним будівництвом.

У Судовому реєстрі вказано, що прокуратуру представляла Роксолана Колодчина.

Засновником та керівником ТОВ "Смарт Пропертіз" вказано вінничанина Віталія Гроцького.

Видання Київвлада звернуло увагу, що "Смарт Пропертіз" як контактний телефон вказало той самий номер, що і ТОВ "Офіс Мол Плюс", яке система Youcontrol відносить до групи компаній Володимира Барцьося – депутата Вінницької облради VII скликання від "ВО "Свобода" та відомого у тому регіоні підприємця, який займається сільським господарством та нерухомістю. Гроцький є співвласником вінницького ТОВ "БМУ "Фенікс", яке зареєстроване в одній офісній будівлі з ТОВ "Офіс Мол Плюс".

Разом з Гроцьким співвласником "БМУ "Фенікс" є вінничанка Надія Мейдич, яка, ймовірно, є донькою Олега Мейдича – чинного народного депутата (обирався від "ВО "Батьківщина"), який також був депутатом Вінницької облради VII скликання і довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах у 2019 році.

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Нагадаємо:

У липні Господарський суд міста Києва зобов'язав компанію "Кінгста" повернути Київраді земельну ділянку площею 0,1 га у Солом'янському районі Києва, отриманою підприємством за "туалетною схемою".

Раніше Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Апартбудгруп" повернути Київраді земельну ділянку загальною площею 0,15 га у Печерському районі столиці, яка також була отримана за "туалетною схемою".