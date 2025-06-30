В Україні порушників перевезення вантажів поменшало на третину: впала сума штрафів

В Україні майже 30 млн грн штрафів отримали власники вантажівок від початку 2025 року за перевантаження. За рік порушників поменшало на третину, а сума штрафів знизилася більш ніж удвічі.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Автоматичні зважувальні WIM-комплекси зафіксували 2 441 порушення.

Наразі в середньому, вантажівки перевищують навантаження на 10% — проти 20% у попередні роки. А середня сума штрафу зменшилась до 12 тисяч гривень проти 22 тисяч у роки напередодні повномасштабного.

На 629 млн грн загалом виписали штрафи за 4 роки від початку роботи автоматичних зважувальних станцій — це понад 38 тисяч постанов.

Понад половину протоколів за цей час було виписано у 3 регіонах: - Київщина — 10 588 постанов - Дніпропетровщина — 8 504 постанови - Полтавщина — 3 493 постанови

Наразі в країні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах.

Нагадаємо:

За 5 місяців 2025 року українці завезли з-за кордону 131 "розкішну" автівку. Це у 3.4 рази менше, ніж за 5 місяців торік, втім у порівнянні до 2021 дорогих автівок побільшало на 42%.