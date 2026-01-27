БЕБ викрив гральні заклади, які нелегально заробили 14 мільйонів гривень

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершило досудове розслідування щодо співорганізатора та працівників мережі незаконних гральних закладів.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Ідеться про розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів, говориться у повідомленні.

Їм інкримінують організаційне забезпечення роботи підпільних залів та легалізацію 14,2 мільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що учасники групи приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вони вели облік гравців та інформували клієнтів про бонусні програми.

"27 незаконних гральних закладів працювали без ліцензій і без сплати податків. Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти — за попереднім телефонним дзвінком", – розповідає БЕБ.

Організатори залучили до протиправної діяльності осіб віком від 18 до 35 років, які обслуговували клієнтів і фактично забезпечували проведення азартних ігор.

Крім того, підозрювані взаємодіяли з представниками ігрових платіжних систем. Через фінансові операції вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних активів. У результаті такої діяльності фігуранти легалізували 14,2 млн грн.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп'ютерну техніку. Орієнтовна вартість вилученого майна — понад 33 млн грн. З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на вилучене майно накладено арешт.

Шістьом особам повідомлено про підозру – їм інкримінують проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

"Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.Обвинувальний акт скеровано до суду", – говориться у повідомленні.

