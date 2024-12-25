Як кур’єри Glovo сплачують податки – пояснення компанії

Фактично, у компанії Glovo є вимога, що кур’єри повинні мати ФОП, однак на практиці проконтролювати це важко.

Про це ЕП розповіла генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк.

За її словами, компанія не може повною мірою проконтролювати, чи працює кур’єр як фізична особа-підприємець, адже вони не збирають банківські дані чи дані податкової служби.

"Ми консультуємо кур’єрів і допомагаємо їм відкрити ФОП. Ми супроводжуємо їх юридично, документально [...] Наразі ми виконуємо роль своєрідного регулятора, заохочуючи людей виходити з тіні", – зазначила Павлюк.

Кур’єри, які працюють як ФОП, мають більше переваг на платформі, як от можливість більш гнучко обирати час, в який вони працюватимуть.

"Ми допомагаємо їм оформлювати ці документи. Ми платимо за сервіс юридичній компанії, яка консультує кур’єрів, як відкрити ФОП. Тому, ті, кого ми точно можемо підтвердити, що у них є ФОП, отримують бенефіти. Якщо людина вже прийшла з відкритим ФОПом, вона також може через юридичну компанію надати відповідні підтверджуючі документи, але це ресурсозатратний процес і займає певний час", – розповіла генеральна директорка Glovo в Україні.

Водночас, скільки відсотків кур’єрів у Glovo працюють як ФОП, точно озвучити не можуть, адже їхня кількість постійно змінюється. Тим не менш, за словами Павлюк, це переважна більшість.

Загалом, на думку Павлюк, питання сплати податків для тих, хто співпрацює з платформенними бізнесами, виходить за рамки Glovo чи інших компаній та має вирішуватись на рівні держави.

"Ми вийшли з пропозицією від коаліції платформенних бізнесів, щоб розглянути можливість впровадження моделі, коли є відсоток оподаткувань, який розповсюджується на людей, які відкрили спеціальний цільовий банківський рахунок – як от "єПідтримка", – розповіла Павлюк.

Тобто, має бути такий же цільовий рахунок платформенної зайнятості для людини, з якого банк буде автоматично знімати відсоток податку.

"Це питання довгий час розглядалося, модифікувалося відповідно до вимог держави, тому зараз це все опрацьовується. І можливо в наступному році вже буде більше інформації про те, як це виглядатиме на фінальному етапі", – наголосила генеральна директорка Glovo в Україні.

За її словами, нині вже створено робочі групи, триває співпраця з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

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Нагадаємо:

За 11 місяців 2024 року кількість нових фізичних осіб-підприємців збільшилась майже на 273 тис. Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 тис. осіб.