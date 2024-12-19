Гетманцев спростовує масове закриття ФОПів через підвищення податків

За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців поповнилась.

Про це повідомляє голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОПів становить 2 076 700, з них зареєстрованих у цьому році 272 900, що більше проти початку року на 83 600 осіб.

Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 тис осіб.

За останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7000 проти припинених або становить 47 700 платників проти 40 700 припинених ФОПів.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", – написав Гетманцев.

Нагадаємо:

В Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.