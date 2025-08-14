Українська правда
WhatsApp зробив заяву щодо намірів РФ закрити застосунок

Андрій Муравський — 14 серпня, 11:59
WhatsApp зробив заяву щодо намірів РФ закрити застосунок
Росія намагається заблокувати WhatsApp для понад ста мільйонів росіян через те, що застосунок забезпечує шифроване спілкування.

Про це WhatsApp пише у мережі Х.

"WhatsApp є приватним, з шифруванням з кінця в кінець, і суперечить спробам уряду порушити право людей на безпечне спілкування", – говориться у повідомленні.

"Саме тому Росія намагається заблокувати його для понад сто мільйонів росіян", – заявляє WhatsApp, реагуючи на новини про спробу уряду Росії заблокувати WhatsApp.

"Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити людям у всьому світі, включаючи Росію, можливість шифрованого спілкування з кінця в кінець", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше депутат російської Держдуми Антон Горелькін, який курує ІТ-сектор, заявив, що WhatsApp має готуватися до виходу з російського ринку.

Причиною стала поява нової вкладки у застосунку — її можуть класифікувати як порушення законодавства, через що месенджер можуть внести до списку забороненого програмного забезпечення.

Також повідомлялося, що у Росії можуть запровадити додаткові обмеження на використання програмного забезпечення, зокрема месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

Крім того, у Росії хочуть створити власний державний месенджер із функцією дзвінків, чатів і доступом до держпослуг.

