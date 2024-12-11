У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Користувачі повідомляють про збої у роботі низки сервісів компанії Meta: Facebook (та Messenger), Instagram та WhatsApp.
Про це відчать дані сервісу DownDetector.
При цьому кількість повідомлень про помилки сервісів сягає десятки тисяч.
Зокрема, користувачі скаржаться на неможливість відправити повідомлення у WhatsApp. А також - про проблеми з входом на Facebook та Instagram.
На сторінці Meta, на якій описані статус і збої в бізнес-продуктах компанії, про жодні з помилок поки не повідомляється.
The Verge також пише про проблеми з Threads.
"DownDetector показує великі і раптові сплески скарг на роботу Facebook, WhatsApp, Messenger та Instagram. На сторінці Instagram у DownDetector, наприклад, було зареєстровано понад 70 000 повідомлень про проблеми з платформою, що свідчить про те, що це масова проблема. А щодо Facebook надійшло понад 100 000 повідомлень", - пише видання.
Meta не відповіла одразу на запит The Verge про коментар.
Як зазначає Reuters, деякі користувачі Facebook та Instagram почали писати у соцмережі X, що зіткнулися з помилкою при вході: з'являлись повідомлення про те, що "щось пішло не так", і що "Meta працює над виправленням помилки".
Згодом у Meta прокоментували збій.
"Ми розуміємо, що технічна проблема впливає на здатність деяких користувачів отримувати доступ до наших застосунків. Ми працюємо над тим, щоб повернути все до нормального стану якомога швидше, і перепрошуємо за незручності", - йдеться у заяві компанії в соцмережі X.