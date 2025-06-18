Вугільні регіони України трансформують за 30 мільярдів гривень

На трансформацію вугільних регіонів України спрямують 30 мільярдів гривень.

Про це повідомляє інформагентство "Укрінформ".

"Програма, яку сьогодні ухвалив уряд, розрахована до 2030 року. Вона передбачає досить серйозне фінансування – орієнтовно це 30 мільярдів гривень. Це будуть кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, в тому числі міжнародна технічна допомога", – сказав в коментарі "Укрінформу" заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Він зауважив, що наразі стартує один з етапів програми,Power4JustTransition. У ній братимуть участь 40 громад у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Вінницькій та інших областях. Загалом очікується, що програма охопить близько 2,2 мільйона жителів зазначених регіонів.

"Наші німецькі партнери з GIZ пристали на наші пропозиції і включили до участі у програмі не тільки громади з регіонів, де видобувають вугілля, а й ті, де є теплова генерація з використанням викопного палива. Тому до областей, де ведеться видобуток, додалися громади з, наприклад, Івано-Франківської, Харківської, Київської областей", -- пояснив заступник міністра.

Уряд ухвалив Програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року, пише "Укрінформ". Вона є результатом співпраці з німецькими партнерами. Програма зосередиться на підтримці місцевої економіки, розвитку децентралізованої та диверсифікованої енергетики, людському капіталі та екологічній стійкості громад.

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Також повідомлялося, що відповідно до фінансових звітів держкомпаній за 2024 рік, 41% держпідприємств виявилися збитковими. Серед компаній, у яких найгірші показники – "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (1,2 млрд грн збитків) і "Львіввугілля" (301 млн грн).

Раніше повідомлялося, що вугільна компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, у квітні підписала лист про наміри з польською гірничодобувною компанією Siltech щодо оренди її нерухомості та інфраструктури для видобутку вугілля у Польщі.