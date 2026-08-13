Втрата товару внаслідок обстрілів: у ДПС пояснили, чи оподатковується компенсація

Чи потрібно ФОП-єдиннику включати до доходу кошти, які він отримує за товар, втрачений внаслідок бойових дій або форс-мажори під час транспортування залежить від статусу виплати та джерела її надходження.

Таке роз'яснення дала Державна податкова служба.

"Втрата чи пошкодження товару через ракетні обстріли, бойові дії або форс-мажори під час транспортування – це болючі реалії сьогодення", – говориться у повідомленні.

Якщо виплату фізичній особі-підприємцю здійснює страхова компанія на підставі договору страхування – вона є страховим відшкодуванням. Такі кошти, відповідно до Податкового кодексу України, не включаються до доходу платника єдиного податку, а отже – і не оподатковуються.

Якщо ж вартість товару відшкодовує перевізник за претензією у зв'язку з втратою або пошкодженням вантажу, така компенсація не вважається страховим відшкодуванням.

У цьому випадку сума відшкодування має бути включена до доходу ФОП-єдинника з відповідним оподаткуванням, пояснили у податковій службі.

Датою отримання доходу вважається день надходження коштів у готівковій або безготівковій формі, а сам дохід визначається на підставі даних обліку, який веде платник єдиного податку.

"Водночас у кожній конкретній ситуації важливе значення мають умови господарської операції, характер виплати та первинні документи. Саме вони підтверджують, чи є отримані кошти страховим відшкодуванням, чи компенсацією від перевізника, від чого й залежить порядок їх оподаткування", – додали у ДПС.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

Згодом уряд збільшив граничний розмір компенсації за пошкоджене або знищене майно та спростив доступ до компенсації страхових премій у межах програми страхування воєнних ризиків для бізнесу.