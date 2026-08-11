Місцеві бюджети отримали на 16% більше податків і зборів

За січень – липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324,9 млрд грн податків і зборів, що на 16%, або на 44,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За сім місяців 2026 року його надходження становили 197,8 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Серед інших основних джерел:

- єдиний податок – 50,7 млрд грн, що на 10,9% більше;

- податок на майно – 37,3 млрд грн (+ 12,4%);

- податок на прибуток підприємств – 19,2 млрд грн (+ 3%).

Також за січень – липень 2026 року сплачено:

- туристичного збору – 215,9 млн грн (+ 21,3%),

- збору за місця для паркування транспортних засобів – 136,5 млн грн (+ 14%).

"Це не просто цифри, це можливості громади. Дуже часто громади не до кінця усвідомлюють, що резерви для збільшення надходжень є. Головне чітко розуміти, де вони втрачаються. І ми готові допомагати громадам їх знаходити. Це правильно обліковані земельні ділянки та нерухомість, офіційне працевлаштування, бізнес, який чесно сплачує податки", – зазначила Карнаух.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн або на 14 % більше, ніж за 2024 рік.