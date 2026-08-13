Росіяни знову атакували енергетику: найскладніша ситуація – на Одещині

Ворог масовано атакував енергетику Одещини та ще трьох областей

Внаслідок російських атак на ранок є нові знеструмлення на Одещині та додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Найскладніша ситуація в енергетиці Одещини. Там уже велися відновлювальні роботи після однієї з наймасштабніших атак за 2026 рік, що відбулася 9 серпня, проте росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру області.

Там тривають аварійні відключення електроенергії, але введення погодинних графіків відключень по Україні не прогнозується.

Енергетики радять перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Водночас на Одещині зберігається потреба в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

Станом на 9:30 споживання електроенергії впало на 8,9% порівняно з попереднім днем через спадання спеки.

Нагадаємо:

В ніч на четвер, 13 серпня, ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині, виникла пожежа.

Під час нічної російської атаки на Одещину шахед поцілив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та помічник машиніста.