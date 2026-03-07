Українська правда
УЗ відновила більшість пошкоджених ділянок після атак РФ, поїзди повертаються до графіків

Віктор Волокіта — 7 березня, 13:15
"Укрзалізниця" відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути.

Про це повідомили в компанії.

Зокрема, залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

Наразі роботи ще тривають на Житомирщині, де зафіксовано суттєві пошкодження залізничного полотна через влучання великої кількості дронів.

"Тож в наслідок курсування обʼїзними шляхами маємо затримки низки поїздів. Слідкувати за рухом свого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Час затримки може змінюватися", - розповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Внаслідок масованого російського обстрілу та пошкоджень залізничної інфраструктури у ніч на 7 березня низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.

