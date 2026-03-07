Ворог атакував порт на Одещині: спалахнув резервуар з олією

На Одещині у ніч на 7 березня в результаті російської атаки на портову інфраструктуру виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки", - зазначив він.

Кулеба також розповів, що на території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.

Нагадаємо:

Внаслідок масованого російського обстрілу та пошкоджень залізничної інфраструктури у ніч на 7 березня низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.