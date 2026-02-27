"Укрпошта" почала тестувати екзоскелети

На одному з терміналів "Укрпошти" розпочався тест-драйв екзоскелетів.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"На нашому терміналі "Київ-Лівий" (це той самий гігант на 14 000 квадратів, що відкрився у 2024-му) розпочався тест-драйв екзоскелетів. Зараз це моделі X PRO та X Carbon від Hypershell (від Robotics Distribution)", – написав він в Telegram.

За його словами, основна перевага екзоскелетів – вони легкі (всього 2 кг), але при цьому забирають на себе аж 30% навантаження.

"Поки що, наступні кілька місяців ми будемо аналізувати результати тестування та збирати відгуки команди. Якщо такий апгрейд допоможе нашим фахівцям менше втомлюватися та почуватися краще, то в подальшому ми масштабуємо цей досвід на інші сортувальні центри країни", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо:

"Нова пошта" запустила пілот із використанням працівниками екзоскелетів Hypershell в операційних процесах на терміналах і в депо.