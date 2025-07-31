В Киеве вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру: может задерживаться городская электричка

В результате ночных вражеских обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, чтодвижение на этом участке временно осуществляется тепловозами. Работники и пассажиры не пострадали.

"Все причастные службы уже работают на месте: восстановление полноценного движения по участку ожидаем уже около 9 утра", - сообщает УЗ.

По их информации,поезда дальнего следования движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

Напомним:

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Последствия вражеской ракетно-дроновой атаки зафиксировали в 27 локациях в 4 районах столицы.

Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.