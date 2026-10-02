Росіяни двічі атакували заправку UKRNAFTA на Дніпропетровщині

Росіяни двічі атакували один із автозаправних комплексів UKRNAFTA у Дніпропетровській області, обійшлося без жертв.



Про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Знову удар по цивільному об'єкту UKRNAFTA. Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області", – написав він у Facebook.

За його словами, об'єкт зазнав пошкоджень, але працівники та відвідувачі не постраждали.

"Ми оцінюємо наслідки та визначаємо обсяг відновлювальних робіт. UKRNAFTA продовжує працювати", – написав він.

Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня, додав Кукура.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за добу Росія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.

Раніше у Голосіївському районі Києва через ворожу атаку було пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі було влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.

Раніше повідомлялося, що на Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові.

Укрнафта встановлює бетонні укриття на автозаправках у Києві та на Київщині: наразі ними обладнають 13 комплексів, розташованих у місцях з високою щільністю населення та поблизу трас.