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Ворог атакував залізницю на Житомирщині

Андрій Муравський — 12 жовтня, 10:55
Ворог атакував залізницю на Житомирщині
ДСНС

Росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирщині.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця.

Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

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