Ворог атакував залізницю на Житомирщині

Росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирщині.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця.

Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

Нагадаємо:

Російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград Дніпропетровської області.