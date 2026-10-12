Ворог атакував залізницю на Житомирщині
ДСНС
Росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирщині.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС зазначили, що від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.
Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця.
Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.
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