Ворожа атака знищила фермерське господарство на Чернігівщині

21 квітня під атакою ворожих БпЛА було фермерське господарство в Авдіївці, що на Новгород-Сіверщині в Чернівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Агресор використав "герані". 5 вибухів. Між прильотами аграрії рятували техніку. Вогнеборці загасили пожежу, але їм знадобилося чимало часу через загрози нових ударів. Знищений ангар, техніка і добрива", – зазначив він.

Крім того, за його словами, у прикордонному селі Новгород-Сіверського району через удар FPV-дроном зайнялися будинки. У Семенівці - загорілася суха трава - майже 3 гектари.

Також увечері ворог атакував дронами Корюківку. Уночі був удар по дитячому оздоровчому комплексу у Менській ТГ - комплекс не працював. Там загорілася господарча будівля, поінформував Чаус.

"Протягом доби ворог завдав 37 ударів по Чернігівщині. 46 вибухів", – зазначив голова ОВА.

