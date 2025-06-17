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Внаслідок атаки РФ у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+

Альона Кириченко — 17 червня, 13:15
Внаслідок атаки РФ у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+
Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 17 червня у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що на його на бортах — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер "Без назви (Ще одне знову)", присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед.

Як повідомили в УЗ, попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна — і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Нагадаємо:

Вночі 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Укрзалізниця війна

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Внаслідок атаки РФ у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+
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