Внаслідок атаки РФ у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 17 червня у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що на його на бортах — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер "Без назви (Ще одне знову)", присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед.

Як повідомили в УЗ, попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна — і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Нагадаємо:

Вночі 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.