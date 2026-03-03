Внаслідок атак Росії є нові знеструмлення у чотирьох областях

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це інформує національна енергетична компанія "Укренерго".

"Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових та прикордонних з росією регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях", – говориться у повідомленні.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – зазначили в "Укренерго".

У компанії повідомили, що через наслідки попередніх масованих російських атак – в окремих регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Тим часом споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: 3 березня, станом на 9:00, його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження у більшості регіонів України.

Вчора, 2 березня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 27 лютого.

"Укренерго" зазначає, що у регіонах, де сьогодні діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні оновлять релейний захист та автоматику ключових магістральних електроліній, що посилить енергонадійність країни.

Орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.