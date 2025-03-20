Чистий збиток "ВКонтакті" зріс утричі – компанія втратила понад мільярд доларів
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Чистий збиток російської інтернет-компанії VK у 2024 році майже потроївся, сягнувши 94,9 млрд руб (1,13 млрд дол).
Про це пише Reuters.
У виданні зазначають, що у 2023 році ця сума становила 34,3 млрд руб (410 млн дол).
Компанія пояснює фінансові втрати зростанням витрат на контент, технічне обладнання, розробку та персонал. "Ми прагнемо збільшити зростання аудиторії", – заявили у VK, виправдовуючи рекордне зростання витрат.
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