Колишній Yandex залучив $700 мільйонів від Nvidia та інших інвесторів

Зареєстрована у Нідерландах компанія Nebius Group (колишня Yandex N.V.) залучила $700 млн від інвесторів, серед яких – Nvidia Corp. та Accel Partners LP.

Про це повідомляє The Bell.

Фінансування надійшло від "десятків відомих інвесторів", включно з виробником чипів Nvidia, венчурною компанією Accel і керуючим активами Orbis.

Nebius повернулася на біржу Nasdaq у жовтні 2024 року після майже трьох років санкцій.

Після продажу російських активів у розпорядженні компанії опинилося близько $2,2 мільярда.

Частину коштів було зарезервовано для викупу акцій, проте з моменту відновлення торгів акції Nebius стабільно торгувалися дорожче за ціну викупу і пропозиція виявилася "неактуальною", пише видання.

Нагадаємо:

Країни ЄС погодилися виключити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа зі списку санкцій.

Після купівлі російського бізнесу "Яндекс" консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів "Яндексу" опинилась під значно більшим контролем Кремля.

У липні 2024 року компанія Yandex NV, зареєстрована в Нідерландах, завершила операцію з продажу свого російського бізнесу.