Вивантаження зерна у портах Великої Одеси зростає

Протягом останнього тижня добове вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси продовжувало зростати.

Про це пише "АПК-Інформ".

"Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси станом на 26 лютого становив 1196 одиниці за добу. У порівнянні з минулим тижнем він збільшився на 70 вагонів", – розповів заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

В той же час, кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку цих портів, за тиждень помітно скоротилася – на 311 одиниць, до 10,7 тис. одиниць.

Середньодобове навантаження вагонів на мережі в напрямку портів Великої Одеси за вказаний період зросло на 60 одиниць, до 1232 вагонів за добу.

Ткачов зауважив, що кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Дунаю, за тиждень зросла на 107 одиниць, до 190.

Середньодобовий показник вивантаження зерна в цих портах станом на 26 лютого становив 22 вагони за добу, за тиждень показник зменшився на 3 вагони.

Нагадаємо:

Удари Росії по морським портам України впливають на темпи експорту з України, скорочуючи відвантаження на 20–30%, розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.