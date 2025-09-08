Витрати міського бюджету Херсону: енергія, прапори та ритуальні атрибути

У 2025 році Управління культури Херсонської міської ради витрачало бюджет на широкий спектр товарів та послуг — від електроенергії й опалення до книг, прапорів та ритуальних атрибутів.

Про це пише сайт Інтент, який проаналізував найбільші угоди у системі Zakupivli.pro.

"Найбільші витрати пішли на енергоносії. Зокрема, 250 тисяч гривень заклали на закупівлю електроенергії, ще 161 тисячу — на теплопостачання. Розподіл електроенергії обійшовся у 51,8 тисячі. Крім того, закупили деревні пелети на 60,5 тисячі гривень", – говориться у повідомленні.

Також управління витрачало кошти на інтернет та зв'язок. Обслуговування Starlink коштувало 65,5 тисячі, інтернет-провайдер отримав ще 14,4 тисячі.

"Понад сто тисяч гривень витратили на ритуальні та меморіальні заходи. На вінки — тричі по 24,7 тисячі, на квіткову продукцію (синьо-жовті хризантеми) — кілька разів по 16,4–17,6 тисячі, на лампадки — суми від 2,5 тисяч до 17,6 тисячі, на фотопортрети та рамки — по 6–7 тисяч. Загалом на ритуальну атрибутику вийшло понад 160 тисяч гривень", – говориться у публікації.

У категорії державної символіки також були чималі закупівлі, пише Інтент. Наприклад, прапорці та прапори різних форматів обійшлися у понад 150 тисяч гривень: 48 тисяч за маленькі прапорці, 40 тисяч за металеві труби для прапорів, ще 38 тисяч — за прапори з місцевою символікою.

За рік Управління культури Херсонської міської ради уклало договорів більш ніж на мільйон гривень, причому найбільші статті видатків припали на енергоносії, інтернет-зв’язок, ритуальну атрибутику та державну символіку.

Також за перші п’ять місяців 2025 року виконком Херсонської міської ради витратив понад 3,5 мільйона гривень з міського бюджету на різні потреби — від пального та офіційних послуг до мийних засобів і повсякденного обладнання.

"Серед витрат є й символічні замовлення: у лютому виконком закупив 30 комплектів, які включали нагрудний знак "За оборону та визволення Херсона", посвідчення та сертифікат", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

У 120 населених пунктах деокупованої Херсонщини наразі не ведеться торгова діяльність. У прогнозі обласного бюджету Херсонської області на 2026–2028 роки зазначається, що причинами є обстріли, руйнування інфраструктури, фінансова неспроможність та економічну недоцільність — у деяких населених пунктах залишилося кілька десятків мешканців.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

У 2025 році комунальне підприємство "Херсонводоканал" витратило понад 152 мільйони гривень на закупівлі, найбільші суми пішли на електроенергію, ремонт водогону та дизельне пальне.