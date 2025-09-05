У понад 100 населених пунктах деокупованої Херсонщини немає торгівлі: причини

У 120 населених пунктах деокупованої Херсонщини наразі не ведеться торгова діяльність.

Про це пише сайт "Вгору".

У прогнозі обласного бюджету Херсонської області на 2026–2028 роки зазначається, що причинами є обстріли, руйнування інфраструктури, фінансова неспроможність та економічну недоцільність — у деяких населених пунктах залишилося кілька десятків мешканців.

"Водночас, за даними адміністрації, загалом у 108 населених пунктах області відновили роботу 1 091 заклад торгівлі, зокрема 663 продуктові магазини", – говориться у повідомленні.

"Окупація півдня України, зокрема Херсонщини призвела до збільшення цін на харчові продукти. Зазначається, що ціни на харчові продукти зросли на 74% за останні чотири роки", – додає "Вгору".

Овочі та фрукти подорожчали у 2,5-2,8 раза. Найменше, на 25%, зросла ціна на цукор (порівняно з груднем 2021 року).

Нагадаємо:

На тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

У селі Ягідному на Чернігівщині вже відбудували 90% житла: 73 будинки, ще 13 – вже на завершальному етапі.