Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків – БЕБ
Бюро економічної безпеки викрили товариство, яке виробляє соняшникову олію, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що директор компанії відобразив у податковій звітності купівлю соняшнику у підприємств з ознаками фіктивності, яка фактично не відбувалася. Відомості про такі операції він вніс у документи, що подаються до податкової. Це дало можливість завищити витратну частину та ухилитися від сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість.
Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства.
У ході досудового розслідування БЕБ забезпечило відшкодування підприємством до бюджету несплачених податків та сплату штрафних санкцій.
Нагадаємо:
Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.