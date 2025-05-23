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Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків – БЕБ

Альона Кириченко — 23 травня, 11:50
Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків – БЕБ
БЕБ

Бюро економічної безпеки викрили товариство, яке виробляє соняшникову олію, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що директор компанії відобразив у податковій звітності купівлю соняшнику у підприємств з ознаками фіктивності, яка фактично не відбувалася. Відомості про такі операції він вніс у документи, що подаються до податкової. Це дало можливість завищити витратну частину та ухилитися від сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства.

У ході досудового розслідування БЕБ забезпечило відшкодування підприємством до бюджету несплачених податків та сплату штрафних санкцій.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.

БЕБ податки

податки

Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків – БЕБ
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