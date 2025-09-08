Виробник металочерепиці будує за 10 мільйонів євро завод із рафінації олії на Львівщині

У Львівській області найбільший український виробник металочерепиці та профнастилу "Тайл" будує завод із рафінації олії. Інвестиції – понад 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, у 2009 році засновники "Тайлу" Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк зареєстрували компанію, у 2010 поставили перші 3 виробничі лінії. Крок за кроком "Тайл" став лідером на українському ринку металочерепиці та профнастилу і розпочав експорт.

У війну вирішили диверсифікуватись — спробувати себе в агропереробці, додала вона.

"Їхній новий завод за 10 млн євро готується до запуску. Все обладнання в ньому — українське: рафінація TAN та лінія PET Pet Technologies з Чернігова, котельня TEФФ з Одеси, лінія розливу «Надія» і з Черкас, ємності та наливна установка АКІМ з Дніпра, силоси Лубнимаш з Лубнів", – повідомила Свириденко.

Крім того, вони будують ще один завод в Кременчуці.

На території індустріального парку "Chortkiv-West" в Тернопільській області почалось будівництво заводу з рафінації рослинних олій.