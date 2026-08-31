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В "А-ба-ба-га-ла-ма-га" розповіли, коли відновлять роботу після знищення складу

Семен Рубан — 31 серпня, 14:05
В А-ба-ба-га-ла-ма-га розповіли, коли відновлять роботу після знищення складу
Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” знайшло новий склад
Фото: “А-ба-ба-га-ла-ма-га”

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" планує відновити надсилання книг покупцям вже наступного тижня.

Про це компанія повідомила в Instagram.

У дописі йдеться, що видавництво знайшло новий склад та зараз займається його підготовкою до початку відправлень.

"Маємо важливу інформацію про відновлення роботи. Ми знайшли новий склад, зараз активно готуємо його і завантажуємо книжками. Сподіваємося, уже з наступного тижня знову почнемо відправляти замовлення", – пише "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

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Нагадаємо:

У ніч проти 28 серпня Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Того ж дня окупанти 28 серпня знищили склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

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В "А-ба-ба-га-ла-ма-га" розповіли, коли відновлять роботу після знищення складу
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