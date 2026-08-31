В "А-ба-ба-га-ла-ма-га" розповіли, коли відновлять роботу після знищення складу
Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” знайшло новий склад
Фото: “А-ба-ба-га-ла-ма-га”
Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" планує відновити надсилання книг покупцям вже наступного тижня.
Про це компанія повідомила в Instagram.
У дописі йдеться, що видавництво знайшло новий склад та зараз займається його підготовкою до початку відправлень.
"Маємо важливу інформацію про відновлення роботи. Ми знайшли новий склад, зараз активно готуємо його і завантажуємо книжками. Сподіваємося, уже з наступного тижня знову почнемо відправляти замовлення", – пише "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Нагадаємо:
У ніч проти 28 серпня Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Того ж дня окупанти 28 серпня знищили склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.