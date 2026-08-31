На Київщині росіяни атакували склад Varus

Російські війська атакували склад мережі супермаркетів Varus на Київщині: значних пошкоджень зазнали приміщення, знищено товари.

Про це повідомили у Varus.

"У ніч з 30 на 31 серпня знову було атаковано склад VARUS у Київській області. Найголовніше – усі живі, ніхто з наших співробітників не постраждав", – говориться у повідомленні.

У компанії розповіли, що атака завдала значних збитків. Було пошкоджено та знищено велику кількість товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів.

"Ми вже робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом", – запевнили у компанії.

"Водночас щиро співчуваємо нашим партнерам, чиї товари зберігалися на складських майданчиках поруч із нами та також постраждали внаслідок атаки", – додали у Varus.

Попри все, наразі всі магазини відкриті та працюють у звичному режимі, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч на 31 серпня російські загарбники атакували однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, більшість з яких реактивні, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал Нової пошти в Одесі.

Російські загарбники 31 серпня 2026 року атакували Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство міста.