Через російську атаку згорів ТРЦ "Караван" у Дніпрі
У ніч на 25 серпня російські загарбники зруйнували ТРЦ "Караван" у Дніпрі.
Про це повідомляє ДСНС.
На території поряд із ТРЦ та всередині будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак приміщення значно пошкоджене.
Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.
Інформації про постраждалих немає.
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Протягом дня стало відомо, що постраждав найбільший торгово-розважальний центр на лівому березі міста Дніпро "Караван".
За повдомленням пресслужби ТРЦ, він тимчасово припинив роботу після російського обстрілу.
"Наразі оцінюємо технічний стан будівлі. Безпека наших відвідувачів і команди – передусім", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.