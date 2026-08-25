Через російську атаку згорів ТРЦ "Караван" у Дніпрі

Через російську атаку згорів ТРЦ поряд з Дніпром

У ніч на 25 серпня російські загарбники зруйнували ТРЦ "Караван" у Дніпрі.

Про це повідомляє ДСНС.

На території поряд із ТРЦ та всередині будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак приміщення значно пошкоджене.

ДСНС

ДСНС

Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.

Інформації про постраждалих немає.

Доповнено:

Протягом дня стало відомо, що постраждав найбільший торгово-розважальний центр на лівому березі міста Дніпро "Караван".

За повдомленням пресслужби ТРЦ, він тимчасово припинив роботу після російського обстрілу.

"Наразі оцінюємо технічний стан будівлі. Безпека наших відвідувачів і команди – передусім", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупанти атакували безпілотником "Shahed" автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Наразі ПП не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП.