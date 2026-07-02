Стало відомо, наскільки бюджет України залежить від міжнародної допомоги

За перше півріччя 2026 року понад 37% видатків держбюджету України покривалися за рахунок міжнародної допомоги.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, за шість місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 млрд дол. фінансування на невійськові видатки. Майже 13 млрд із цієї суми становила безповоротна допомога.

Водночас на оборону за перше півріччя спрямували 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків загального фонду держбюджету. Загальні видатки загального фонду за цей період становили 2,2 трлн грн.

Підласа зазначила, що через таку залежність від зовнішнього фінансування важливо виконувати умови міжнародних партнерів в межах меморандуму з МВФ та програми Ukraine Facility.

Нагадаємо:

Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя 2026 року без урахування грантів становили 1,3 трлн грн і були майже на рівні плану. Це на 21,7% більше, ніж за перше півріччя 2025 року.