Ексочільницю банківського нагляду НБУ призначили до ради "Сенс банку"

Кабінет Міністрів призначив Наталію Дегтярьову членкинею наглядової ради державного "Сенс банку".

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Дегтярьова представлятиме у наглядовій раді Кабінет Міністрів. Голову правління "Сенс банку" уповноважили підписати з нею цивільно-правовий договір.

У 2016 році Дегтярьову призначили директоркою Департаменту банківського нагляду НБУ. До цього вона працювала у Національному банку та комерційних фінустановах, зокрема очолювала підрозділ внутрішнього аудиту Промінвестбанку.

З призначенням Дегтярьової до наглядової ради "Сенс банку" кількість її членів зросте до шести – це необхідна кількість для проведення правоможних засідань, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Читайте також: Мішки грошей, охорона ГУР та Давид. Що відомо про нові плівки НАБУ

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".

До наглядової ради державного "Сенс банку" призначили нового незалежного члена — колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.

"Сенс банк" тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу та заблокував їй доступ до корпоративної мережі й усіх систем банку.