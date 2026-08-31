Рада з питань фінмоніторингу схвалила Національну оцінку ризиків: чому це важливо

Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту Національну оцінку ризиків, яка є вагомим індикатором Плану України в межах програми Ukraine Facility.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

31 серпня відбулося позачергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під головуванням міністра фінансів України Сергія Марченка.

Ключовим питанням порядку денного стало схвалення Звіту за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків у цій сфері.

"Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій", – наголосив Марченко.

За його словами, висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку.Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення Національної оцінки ризиків є вагомим індикатором Плану України в межах програми Ukraine Facility, зобов'язанням за Пакетом розширення ЄС, а також вагомою базою аргументів в контексті підготовки України до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

За результатами засідання, Рада ухвалила рішення схвалити звіт про четверту Національну оцінку ризиків та доручила підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів України детальний план заходів реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня – від нього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.

Раніше уряд схвалив зміни до Плану України, створюючи при цьому передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.