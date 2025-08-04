Вибух в окупованому Бердянську знеструмив ремонтну базу росіян

Внаслідок вибуху на електропідстанції у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки.

Про це, посилаючись на джерела у спецслужбах пише "Суспільне. Запоріжжя".

Як повідомляє видання, вибух на електропідстанції стався ввечері 3 серпня. У результаті вибуху та пожежі на трансформаторах виведено з ладу підстанцію.

Зазначається, що після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу "Бердянські жниварки" на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ:

"Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія", — зазначено у повідомленні.

Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються.

"Суспільне" також пише, що 2 серпня Сили оборони завдали удар по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських військ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.

Також повідомлялося, що в окупованому Скадовську росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів.

27 жовтня минулого року у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) був підірваний залізничний міст.