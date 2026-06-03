У частині міст України "єОселя" вже дешевша за оренду житла – дослідження

У більшості відносно безпечних регіонів України щомісячний платіж за житло за програмою "єОселея" або співставний з орендою, або в середньому на 10–20% вищий, а от у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Про це повідомляє "OLX Нерухомість".

Аналітики з'ясували, що вигідніше: орендувати квартиру чи купити її за програмою "єОселя".

Вони дослідили, як співвідносяться медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири в обласних центрах України та орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" під 7% у відповідних областях. (7% річних на максимальний термін кредитування – 20 років).

Для аналізу використали медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за даними OLX Нерухомість за квітень 2026 року, а також орієнтовні щомісячні платежі за даними Ощадбанку.

У більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за "єОселею" або співставний з орендою, або в середньому на 10–20% вищий. Водночас у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області – 19 650 грн. Водночас найдорожча медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири – в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.

У Львівській області орієнтовний щомісячний платіж за "єОселею" становить 17 100 грн. Для порівняння, медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Львові складає 19 395 грн.

Схожа ситуація спостерігається й в Івано-Франківській області, зазначають аналітики. Тут орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 14 700 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську – 17 203 грн.

У Волинській області орієнтовний щомісячний платіж складає 14 000 грн. Водночас у Луцьку медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 000 грн.

На Закарпатті орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" становить 15 700 грн, а в Ужгороді ж медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 21 944 грн.

У більшості проаналізованих міст щомісячний платіж за програмою "єОселя" все ж перевищує медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири. Найчастіше різниця становить 10–20%.

Зокрема, у Києві орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 18 300 грн, тоді як медіанна вартість оренди – 16 000 грн.

У Вінниці щомісячний платіж складає 15 100 грн при медіанній вартості оренди 13 500 грн, у Тернополі – 14 800 грн при оренді 13 162 грн, у Рівному – 14 300 грн при оренді 11 990 грн, а у Хмельницькому – 13 100 грн при медіанній вартості оренди 11 500 грн.

Схожа ситуація спостерігається і в інших тилових містах. У Дніпрі орієнтовний щомісячний платіж за "єОселею" становить 13 400 грн при медіанній вартості оренди 11 000 грн. У Полтаві – 12 050 грн проти 10 000 грн, у Житомирі – 12 750 грн проти 10 250 грн, а у Черкасах – 12 000 грн проти 11 000 грн.

"В Одесі різниця вже помітніша: щомісячний платіж за програмою становить 12 900 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири – 10 000 грн", – говориться у дослідженні.

Найбільший розрив між орендою та платежем за "єОселею" зафіксований у прифронтових містах.

У Харкові оренда однокімнатної квартири становить 6 500 грн при орієнтовному щомісячному платежі 10 600 грн. У Сумах – 6 800 грн проти 11 500 грн, у Миколаєві – 6 200 грн проти 11 100 грн, а у Чернігові – 7 500 грн проти 13 000 грн.

У Запоріжжі орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 9 830 грн, тоді як медіанна вартість оренди – 7 000 грн. У Кропивницькому – 12 300 грн проти 8 000 грн.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області – 19 650 грн. Водночас медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернівцях становить 13 182 грн.

"У більшості регіонів України витрати на виплату власного житла за програмою "єОселя" вже є співставними з орендою або лише незначно її перевищують. В частині міст щомісячний платіж за програмою вже навіть нижчий за вартість оренди", – говориться у дослідженні..

Тож за наявності коштів на перший внесок купівля квартири під "єОселю" у багатьох випадках може бути вигіднішою в довгостроковій перспективі, ніж оренда житла, зазначає "OLX Нерухомість".

Особливо це стосується відносно безпечних регіонів, де попит та ціни на оренду залишаються високими.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 24 тисячі українських родин придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив 42,8 млрд грн.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми "єВідновлення", при чому 87% житла придбали на вторинному ринку.

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.